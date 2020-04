Emergenza Coronavirus. La Svezia continua la sfida: niente lockdown, bar e scuole aperte

Niente lockdown. Ristoranti e bar aperti, così come parchi pubblici, scuole e università. La Svezia sembra vivere su un altro pianeta, mentre quasi tutto il mondo è in regime di lockdown. Nelle scorse ore il presidente statunitense Donald Trump aveva fortemente criticato la scelta svedese, ma all’interno del governo e della comunità scientifica del paese nordico si predica tranquillità: “Ci fidiamo delle persone, per questo non c’è il lockdown. E’ tutto affidato alla responsabilità dei cittadini”, ha detto il ministro degli esteri Ann Linde.

A ieri, per la Johns Hopkins University, i casi in Svezia erano 9.141 con le morti arrivate a 793.