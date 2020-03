Emergenza Coronavirus. Milan, Pioli, Ganz e Giunti: "Gratitudine al personale sanitario"

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Stefano Pioli prova "un sentimento di grandissima gratitudine nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario" che "stanno mettendo tutte le loro forze, le loro competenze, la loro passione" per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Sono i nostri eroi - mette in evidenzia il tecnico rossonero in un'intervista anticipata all'ANSA che andrà in onda domani dalle 17 sui canali del Milan -, mettono tutto per aiutare tutti a superare questo momento difficilissimo. Vorrei poi ricordare l'importanza di stare a casa: significa salvare delle vite". Il lavoro sul campo manca a Pioli, il cui futuro al Milan resta comunque incerto, e nella chiacchierata vengono coinvolti anche Maurizio Ganz, allenatore della squadra femminile, e Federico Giunti, guida della Primavera. "In questo modo riscopriamo anche la famiglia - spiega Ganz -. Io sono casa con moglie e figli, parliamo tanto. Prima, forse, non era così". "Il campo - sottolinea Giunti, che ha vinto il campionato Primavera 2 prima dello stop forzato - in questo momento non ce lo può dare nessuno ma la tecnologia ci permette di essere più vicini di quanto non lo siamo in realtà. Sento lo staff, ho fatto un giro di telefonate con i ragazzi. Avevo voglia di sentire le loro voci. Abbiamo parlato anche di argomenti che esulano dal calcio, molti di loro hanno la maturità". (ANSA).