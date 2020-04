Emergenza Coronavirus. Ministro De Micheli: "Noi unico paese a disciplinare rientro dei cittadini"

Paola De Micheli, Ministra dei Trasporti e Infrastrutture, ha parlato al Corriere della Sera. "Siamo l'unico paese ad aver disciplinato il rientro dei propri cittadini. Abbiamo previsto che dopo il rientro andranno tuti in quarantena. La Farnesina sta facendo un grande lavoro". Poi spiega che urgono "trasporti, opere e cantieri per la ripresa. I lavori strategici per le strade, per le gallerie e per i ponti continuano. Ora vanno ripresi quelli sul dissesto idrogeologico per prepararci all'autunno".