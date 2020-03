Emergenza Coronavirus. NBA, Smart annuncia: "Sono guarito dal virus"

Il giocatore dei Boston Celtics Marcus Smart ha annunciato attraverso il proprio profilo Twitter di essere guarito dal Coronavirus: “Libero dal virus da due giorni. Dichiarato guarito dal Dipartimento della salute pubblica del Massachusetts”, scrive il cestista della NBA che aveva ammesso il 20 marzo scorso di essere risultato positivo al tampone.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!

— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020