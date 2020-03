Emergenza Coronavirus, pres. Piemonte: "Polemiche tamponi? I miei figli non l'hanno fatto"

Intervenuto ai microfoni di Canale 5 nel corso di Live - Non è la d’Urso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, risultato positivo al Coronavirus e guarito, ha parlato della controversa questione legata ai tamponi per diagnosticare il Covid-19: “Io sono risultato positivo al Coronavirus e i miei figli non hanno fatto il tampone, quindi non è vera la notizia che i vip avrebbero più facilità nel sottoporsi a questo esame. Ho avuto la fortuna di avere solo un po’ di tosse. Ho avuto un contatto con una persona che è risultata positiva a Roma e da qui è nata l’esigenza di sottopormi al tampone. Noi in Piemonte vogliamo curare tutti, stiamo creando nuovi posti letto, abbiamo raddoppiato i posti di terapia intensiva. Nessuno deve essere lasciato indietro, non nelle parole ma nei fatti”.