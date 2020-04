Emergenza Coronavirus. Proseguirà la serrata nel Regno Unito: "Presto per allentare la presa"

"Too early' to lift Covid-19 lockdown measures". E' ancora troppo presto per allentare la morsa sulle strette date anche nel Regno Unito per la pandemia Coronavirus. Lo ha spiegato in una conferenza stampa da Downing Street il segretario per gli esteri, Dominic Raab. Nel Regno Unito le misure andranno avanti e ancora non c'è una data fissata per il termine delle restrizioni. "Non dobbiamo dare una seconda chance al Coronavirus", ha spiegato Raab.