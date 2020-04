Emergenza Coronavirus. Rugby, la Scozia annuncia la cancellazione della stagione 2019/20

vedi letture

Dopo Italia, Irlanda e Galles anche la Scozia ha deciso per lo stop definitivo della stagione di rugby. Lo ha comunicato la Federazione attraverso un comunicato in cui si legge: “Questa decisione fa seguito alla precedente sospensione provvisoria e quindi alla chiusura definitiva della stagione sulla base dei consigli del governo in relazione al virus Covid-19 e viene emessa in linea con l'obiettivo precedente di informare i club entro la fine del mese. - continua la nota ufficiale - La decisione di dichiarare nulla la stagione 2019/20 è stata presa a seguito di un ampio processo di consultazione che ha coinvolto i club partecipanti, i membri del comitato sui campionati e le competizioni e il dipartimento di sviluppo del Rugby scozzese. Sono stati presentati cinque possibili scenari, con circa la meta' dei club che preferiscono l'opzione della cancellazione. I club rimanenti sono stati divisi tra le altre quattro opzioni con la seconda opzione più votata, da circa un quarto dei club, è stata quella di terminare la stagione in base alle posizioni in campionato al momento del blocco”.