Emergenza Coronavirus. Sindaco Firenze: "Troppa gente in giro. Governo dia nuove regole"

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato dei problemi legati al Coronavirus facendo anche un appello al Governo, ai microfoni del Corrierefiorentino.it: "I Sindaci in Italia sono molto preoccupati. C'è ancora una eccessiva sottovalutazione del problema del contagio del Coronavirus. A Firenze, come anche in altre città si vedono ancora troppe persone in giro, spesso senza motivo. Abbiamo avuto segnalazioni di persone che vanno a fare la spesa anche più volte al giorno e in compagnia. Siamo alle porte del fine settimana e questo potrebbe essere un fattore di aumento dei contagi, visto che le persone sono invogliate a uscire. Questa situazione non è sostenibile, così non fermeremo il contagio. Se il Governo in queste ore dovesse decidere delle misure uniformi su tutto il territorio per limitare ulteriormente le uscite delle persone senza motivi indispensabili come salute e lavoro, non solo sarebbe una misura corretta ma sarebbe accolta dai sindaci e dalla grandissima maggioranza dei cittadini con soddisfazione e con senso di responsabilità. Nel caso della chiusura delle fabbriche, a mio avviso, il Governo può valutare una progressività in base alle situazioni più gravi. Ma se nelle prossime ore l'Esecutivo intervenisse con un provvedimento per tutto il territorio nazionale ci aiuterebbe anche a uniformare i comportamenti. Sulle passeggiate, corse e uscite di casa alcune Regioni si sono già mosse, altre sono in attesa. Abbiamo bisogno di regole uniformi e chiare. Nel caso in cui ci troviamo vale più che mai il detto: a estremi problemi, estremi rimedi".