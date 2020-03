Emergenza Coronavirus, Sky apre tutti i propri pacchetti agli abbonati: i dettagli

Per rispondere all'emergenza Coronavirus e dare un aiuto concreto agli italiani costretti a restare a casa, Sky apre tutti i propri pacchetti agli abbonati. "C’è un tempo per ogni cosa, e questo per tutti è il tempo per restare a casa, per essere responsabili, per proteggere noi stessi, i nostri cari, le persone più deboli, il Paese" - si legge in una nota dell'emittente - "Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020, darà la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto. Ad esempio, i clienti con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia".