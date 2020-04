Emergenza Coronavirus, taglio stipendi in F1: per ora solo due casi. I piloti vanno piano

Il taglio degli stipendi è un tema d’attualità non soltanto in Serie A, ma anche in Formula 1. Dove, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, questa volta i piloti vanno piano, pianissimo: finora, soltanto Sainz e Norri della McLaren, hanno accettato riduzioni. Da Hamilton, che guadagna circa 44 milioni di euro all’anno, una vaga disponibilità, mentre tutti gli altri per ora non avrebbero fornito aperture in tal senso.