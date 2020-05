Emergenza Coronavirus. Tokyo 2020: dal Cio 800 milioni di dollari, 650 al Giappone

Il Comitato Olimpico Internazionale ha messo a disposizione 800 milioni di dollari per far fronte agli effetti del rinvio dei Giochi di Tokyo 2020 di un anno a causa della crisi del Coronavirus. Il presidente del Cio, Thomas Bach ha dichiarato che il consiglio di amministrazione ha approvato la somma per affrontare le "significative implicazioni finanziarie per i Giochi olimpici, il movimento olimpico e il Cio" causate dalla pandemia. La parte più consistente dei fondi, 650 milioni di dollari, sarà destinata ad aiutare gli organizzatori di Tokyo dopo il rinvio di un anno, gli altri 150 milioni serviranno alle federazioni sportive e ai comitati olimpici nazionali.