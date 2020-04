Emergenza Coronavirus, vicepresidente Lombardia: "Sospettiamo spostamenti verso seconde case"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, intervenuto al posto dell'assessore Gallera, ha fatto il punto su alcuni spostamenti sospetti dei suoi corregionali: "Abbiamo preso alcuni comuni come campione, che non cito. Ci siamo accorti che in questi comuni, che si trovano sulle direttrici verso luoghi di villeggiatura, la movimentazione è più alta: può indicare che qualcuno si sta recando alle proprie case. Non fatelo: Pasqua dobbiamo farla a casa, perché spostarsi significa spostare anche il contagio. L'isolamento è l'unica arma che conosciamo e che il mondo scientifico ci ha dato per diminuire il tasso di contagio".