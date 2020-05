Emergenza Coronavirus, Zaia (Veneto) non ci sta: "Conte deleghi le riaperture alle regioni"

Il Governatore del Veneto Luca Zaia insiste nel voler gestire in piena autonomia le riaperture della Fase 2: "Se il presidente del Consiglio vuole un consiglio, io farei un bel Dpcm con un articolo solo: 'si delegano le Regioni, a fronte della presentazione di un piano, alle riaperture'. Punto. Finito l'articolo". Zaia si "aspetta che stasera, come accade sempre il sabato sera, compaia il premier e ci dica le sue. Sarebbe già una bella notizia che dicesse 'preparatevi perché il 18 non scrivo più decreti. Però lo si faccia'. Mi risulta che ieri abbia avuto una relazione dal Comitato tecnico scientifico rispetto all'andamento dell'ultima settimana, immagino che il presidente del Consiglio debba prendere in mano questa relazione e dire al Paese cosa vuol fare". Anche il Presidente Bonaccini dell'Emilia-Romagna ieri ha fatto lo stesso tipo di appello al Governo: "Abbiamo chiesto che dal 18 maggio le Regioni possano decidere in autonomia. Restando sempre in contatto col Governo e col Ministero della Salute, perché dobbiamo verificare il rimbalzo di questa epidemia".