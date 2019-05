© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la preparazione degli azzurri in vista della sfida contro il Torino e la buona notizia è che Andreazzoli ha recuperato un altro pezzo. Mimmo Maietta ha infatti ripreso ad allenarsi coi compagni dopo le tre settimane di stop per problemi muscolari. Il giocatore sta lavorando per rientrare dal primo minuto contro i granata, andando cosi a ricomporre la difesa con Silvestre e Dell’Orco. Lavoro differenziato per Caputo, Krunic e lo stesso Dell’Orco, ma dovrebbero rientrare. Lo riporta empolichannel.it.