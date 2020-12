Enrico Chiesa: "Parma e Fiorentina in difficoltà? Organico di livello, non avranno problemi"

"Parma e Fiorentina in difficoltà? Sono comunque due squadre che non avranno problemi". Parla così Enrico Chiesa, ex attaccante delle due squadre, ai microfoni di Sky Sport: "Entrambe hanno una struttura e un organico di livello. Ora sono in difficoltà ma loro qualità non si discute. Spero di poterle rivedere nel posto che meritano al più presto".