Eranio: "Samp-Genoa derby spettacolare. Milan, deferimento ingiusto"

A Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto l'ex calciatore Stefano Eranio per parlare dei vari temi di giornata, in particolare del derby della Lanterna.

Su Samp-Genoa

"Io sono cresciuto nel settore giovanile del Genoa e lo sentivo particolarmente. Lo stadio è compatto ed è uno spettacolo. Nel mio periodo, Marassi era qualcosa di spettacolare. Il risultato è sempre in bilico, qui le differenze si azzerano. Si deve parlare poco e correre tanto. Ci sarà tanto agonismo. La Samp come qualità ha qualcosa in più, Prandelli invece è riuscito a dare un'identità di gioco al Genoa, pur essendo arrivato in corsa".

Sul Genoa

"Non era una partita semplice quella con il Napoli. La classifica ora può contare per il nervosismo. Una lotta per l'Europa, l'altra per retrocedere. Mi auguro che sia comunque uno spettacolo per la città".

Sul Milan

"Deferimento? Non lo ritengo giusto. Quando una società compra anche i 'problemi' della scorsa società, deve avere tempo. Ora deve scacciare questi pensieri sul campo. Ora giocherà in casa con la Lazio, deve sperare nel fattore interno, ora che il gioco non sembra così spumeggiante".