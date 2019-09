Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato dei rossoneri a Radio Sportiva: "La gara contro il Verona non sarà semplice per il Milan. I gialloblu sono ben messi in campo e Juric starà studiando da giorni come mettere in difficoltà il suo avversario. I rossoneri devono ancora trovare i meccanismi giusti con Giampaolo. Piatek? Si è un po' smarrito ma deve stare tranquillo perché l'importante è avere le occasioni, poi i gol arriveranno. Rebic penso che potrebbe essere il suo partner ideale viste le caratteristiche del croato".