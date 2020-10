Eredivisie, Ajax, PSV e Vitesse non perdono il passo vincente

Oggi si tornava in campo per giocare alcuni incontri della quinta giornata di Eredivisie. Successo del PSV che mantiene la prima posizione in classifica. Vittoria con cinquina anche per l'Ajax contro l'Heerenveen. Vittoria anche del Vitesse a casa del Den Haag. Pareggia invece il Feyenoord con lo Sparta Rotterdam e pareggi pure per Emmen-Sittard, Groningen-Utrecht e Alkmaar-Venlo. Perde in casa l'Heracles con il Waalwijk, stessa cosa succede allo Willem II con il Twente. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata:

Le partite in programma:

Heracles-Waalwijk 0-1

Alkmaar-Venlo 2-2

Willem II-Twente 0-3

Feyenoord-Sparta Rotterdam 1-1

Ajax-Heerenveen 5-1

Den Haag-Vitesse 0-2

Groningen-Utrecht 0-0

Zwolle-PSV 0-3

FC Emmen-Sittard 2-2

La classifica:

PSV 13

Ajax 12

Vitesse 12

Feyenoord 11

Twente 11

Heerenveen 10

Groningen 7

Utrecht 6

Venlo 5

Zwolle 4

Heracles 4

Willem II 4

Alkmaar 4

Waalwijk 3

Den Haag 3

FC Emmen 3

Sparta Rotterdam 2

Sittard 2