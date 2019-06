Eredivisie, male Feyenoord e Heerenveen

© foto di Image Sport

26° turno diEredivisie, nella giornata di ieri si sono disputate 4 partite. Sconfitte in casa casa per il Feyenoord con lo Willem II e per l'Heerenveen con il Graafschap e il Breda con l'Utrecht. Successo invece tra le mura amiche per l'Heracles con il Vitesse. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Sittard-FC Emmen 3-1

Lukic 2' (aut.), Semedo 18', Novakovich 45'+2' (S), Niemeijer 90'+2'

Heracles-Vitesse 3-2

Dalmau 5', 26', Van den Buijs 61' (H), Foor 7', Bero 45'+3'

Breda-Utrecht 0-4

Bahebeck 34', 58', Gustafson 44', Janssen 54'

Feyenoord-Willem II 2-3

Berghuis 22', Botteghin 55' (F), Heerkens 27', Lewis 61', Isak 69'

Heerenveen-Graafschap 0-3

Benschop 3', Vet 68', Burgzorg 70'

17.03. 12:15 Venlo-PSV

17.03. 14:30 Alkmaar-Ajax

17.03. 14:30 Groningen-Den Haag

17.03. 16:45 Excelsior-Zwolle

La classifica:

PSV 64

Ajax 62

Feyenoord 47

Alkmaar 44

Vitesse 40

Utrecht 40

Heracles 39

Willem II 34

Heerenveen 33

Groningen 32

Venlo 32

Sittard 29

Den Haag 28

Excelsior 26

Zwolle 26

Emmen 25

Graafschap 25

Breda 17