Eriksen esalta il nuovo acquisto del Tottenham: "Sapete come prendervi cura dei danesi"

Christian Eriksen non sta vivendo un bel periodo con l'Inter, il suo adattamento alla serie A è stato più faticoso del previsto. Il danese si è trovato sicuramente bene a Londra, visto il messaggio lasciato al Tottenham dopo il nuovo acquisto Hojbjerg: "Sapete come trattare i danesi. Sono sicuro che farete lo stesso con Hojbjerg", ha dichiarato il centrocampista offensivo dell'Inter. Immediata la risposta degli spurs, che hanno apprezzato il messaggio del talento nerazzurro.

@SpursOfficial i know you know how to take good care of the Danes. So im sure you will do the same with @hojbjerg23 good luck 👊🏻 https://t.co/46DM6OEzD3

