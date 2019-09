L'ex tecnico blucerchiato Sven Goran Eriksson, sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, ha parlato della sfida tra Napoli e Sampdoria: "Non sapevo della vicenda Vialli-Ferrero, ma Di Francesco e i giocatori devono fare il loro lavoro. Vengono pagati per questo. Non so quanto questa vicenda possa disturbarli. Ancelotti è un amico, un grande uomo e un grande allenatore, lo rispetto tantissimo. Ho lavorato con lui quando era al Chelsea e io alla nazionale inglese