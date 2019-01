Esame per agente sportivo, avv Di Cintio: "I dettagli della prova"

© foto di Federico De Luca

Una delle novità di questa prima parte del 2019 in tema di diritto sportivo è il ritorno dell’obbligo di iscrizione al Registro Nazionale per chi vorrà esercitare la professione di agente sportivo. Per diventare procuratore infatti è necessario sostenere un esame abilitativo che consiste in una prima prova “generale” e in una seconda “speciale”. Un cambiamento importante rispetto alla deregulation imposta da Blatter nel 2015, con l’albo che di fatto era stato svuotato di ogni valore.

La prova "generale" si terrà a Roma il 7 marzo prossimo e abbiamo chiesto a uno dei maggiori esperti di diritto sportivo in Italia, l’avvocato Cesare Di Cintio, quali saranno le materie oggetto d’esame e come sarà articolata.

“Le materie oggetto di esame saranno diritto sportivo, diritto privato e diritto amministrativo. La prova generale sarà articolata tramite un test a risposta multipla costituito da 30 domande con 4 opzioni di risposta. I candidati avranno un tempo max complessivo di 20 minuti. Per accedere alla prova orale è necessario rispondere in maniera esatta almeno a 20 domande”.

Una volta superata la prova generale, in cosa consisterà la prova “speciale”?

“La prova speciale sarà organizzata, ogni anno, dalle federazioni sportive professionistiche in almeno due sessioni che si concluderanno entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Potranno sostenere la prova speciale soltanto coloro che avranno superato la prova generale, scritta e orale. Il superamento della prova speciale sarà subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza della normativa federale in materia di tesseramenti. Ogni federazione sportiva provvederà ad individuare il relativo programma d’esame. Il soggetto che avrà superato entrambe le prove, generale e speciale, potrà richiedere alla Federazione presso la quale ha sostenuto la prova speciale di essere iscritto al registro federale degli agenti sportivi”.

Lei è favorevole al ritorno dell’obbligo di iscrizione al Registro Nazionale?

“Assolutamente favorevole perché credo che il mondo del calcio, così come tutti gli altri settori, abbia bisogno di professionisti preparati che siano all’altezza di svolgere le proprie mansioni con la dovuta conoscenza della normativa sportiva nonché dei principali istituti di diritto sottesi all’esercizio di questa peculiare professione”.

Come ci si può preparare al meglio per un esame del genere?

“Naturalmente è fondamentale uno studio approfondito teorico delle materie oggetto d’esame attraverso i principali manuali, prima fra tutte il Diritto Sportivo, che rappresenta la parte più consistente dell’esame. Successivamente sarà necessario avere una preparazione teorica dei principali istituti di Diritto Privato e di Diritto Amministrativo. Ci sono diversi corsi istituiti appositamente per aiutare i candidati a superare l’esame. Anche il mio studio legale, DCF Sport Legal, ha organizzato un corso “Elite” riservato ad un massimo di 10 partecipanti proprio al fine di garantire la giusta preparazione a coloro che intendono sostenere la prova generale. Il corso è patrocinato dalla rivista scientifica “RDES” e dallo Sports Law and Policy Centre”.

Dunque, quali sono le scadenze che i candidati devono fissare sul calendario?

“La scadenza più importante al momento è quella del 31 gennaio 2019, ore 23.59. Questo è il termine ultimo per poter presentare l’iscrizione alla prima prova generale, quella scritta che si terrà a Roma il 7 marzo”.