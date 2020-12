esclusiva Adelio Moro: "Addio Papu inevitabile. Sto dalla parte di Gasp, è lui l'allenatore"

Adelio Moro, ex calciatore dell'Atalanta, ha parlato del sorteggio Champions durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. In particolare si è soffermato sulla Dea: "Speravo fino alla fine di pescare il Borussia Dortmund. Il Real Madrid ha un gran passato in questa competizione, sarà dura ma sono ottimista. Tra due mesi se la formazione di Gasperini arriva in condizione se la può giocare alla grande. Il Real non sarà felice di giocare con i bergamaschi che ormai hanno acquisito una mentalità europea. E ora hanno anche più autostima. Il Real visto con l'Inter tra l'altro non è il migliore..."

C'è intanto da risolvere il caso Papu Gomez: ci sarà un addio inevitabile?

"Sì, penso di si e mi dispiace che abbia detto queste cose. Per me doveva cercare di ricucire il rapporto. Vedendo il loro passato, sono due persone dotate di gran personalità. Io sono comunque dalla parte di Gasperini, è lui l'allenatore e se gli ha dato un ordine e il Papu non lo ha rispettato è nel torto perchè bisogna seguire le indicazioni del tecnico che è il responsabile della squadra, deve decidere rispondendo poi alla società. Papu è stato straordinario, è diventato un top player, è adorato dai tifosi, però questo scontro che c'è stato fa male, è doloroso e potrà col tempo creare qualche problema alla società. Speriamo ci possa sempre essere la possibilità di ricucire".

Da ex nerazzurro invece l'Inter ora può puntare allo scudetto?

"La Juve la metto sempre un gradino sopra le altre ma l'Inter ora non ha più scuse dopo l'uscita dalla Champions che non è stata affrontata con lo spirito giusto. Dovrà trovare un certo equilibrio, ma da mercoledì col Napoli si vedrà il vero valore di questa squadra".