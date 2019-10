ESCLUSIVA TMW - Bergamo: "VAR inadeguato. Arbitri? Prendiamoli dalla Serie C"

© foto di Lorenzo Marucci

Un'analisi sul VAR, anche alla luce delle ultime roventi polemiche, insieme a Paolo Bergamo, ex arbitro ed ex designatore. "Parlando in generale - dice a TMW - dico che il VAR è un mezzo tecnico che doveva essere di supporto all'arbitro ma il protocollo non è adeguato e non funziona bene. Forse va reso più funzionale proprio il protocollo".

Succede non di rado che per un'azione molto simile in un caso l'arbitro vada a rivedersi l'azione al VAR, in un altro no...

"E' proprio questo il discorso, i risultati non sono quelli che ci aspettavamo".

Siamo alla terza stagione del VAR in Italia. Che giudizio al momento si può dare?

"Il giudizio definitivo ancora non c'è. Da ex arbitro dico che è un mezzo tecnico di cui c'era bisogno ma non è semplice trovare la formula perchè possa funzionare bene. Va creata una squadra che sia dedicata esclusivamente al VAR e che il protocollo sia preciso. Ma tutto questo richiede tempo".

Capello sostiene che al VAR debbano esserci anche ex calciatori, in grado di capire le dinamiche di certi movimenti. Lei che ne pensa?

"Io prima di arbitrare ho giocato in C e mi sono trovato poi avvantaggiato ad arbitrare. Credo che tanti problemi potremmo risolverli se per gli arbitri andassimo ad attingere proprio al calcio. Mi spiego: in C ci sono calciatori che magari non hanno grandi prospettive di carriera e allora con la loro esperienza sul campo potrebbero poi diventare buoni arbitri. Ma gli ex calciatori al VAR li vedrei come pesci fuor d'acqua".