© foto di Marucci

Jimmy Ghione inviato di Striscia la notizia e grande tifoso del Torino ha parlato a TMW alla rassegna di moda Pitti Uomo: "Devo ringraziare il Gallo per la vittoria contro la Roma. Vivendo nella capitale, quello con i giallorossi per me è un derby... E' stata una rivincita nei confronti di tanti amici romanisti. Secondo me la rinascita del Toro parte proprio da Roma, dopo questa altalena di risultati. Contro il Verona, dopo il 3-3 ho dato un calcio al divano per la rabbia e ho zoppicato per tre giorni. Finora forse è stata una questione di concentrazione a creare questi alti e bassi. Ma adesso quel qualcosa in più è stato trovato. Mazzarri? Un po' l'ho criticato però ora va elogiato. Non ho mai criticato Cairo perchè il bilancio del Toro funziona ed è florido. E me lo tengo stretto. Dal mercato di gennaio mi aspetto tranquillità, forse un attaccante in più come alternativa a Belotti che peraltro ora è insostituibile. Bonifazi? Spero non lo cedano a titolo definitivo perchè su di lui si può puntare"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa