ESCLUSIVA TMW - Marchioro: "Reggiana, che orgoglio. Super la vittoria col Milan"

Cento anni di Reggiana significa ripensare anche a quella splendida squadra che conquistò la serie A nel '93 con Pippo Marchioro in panchina. Proprio a lui, il tecnico milanese che con la formazione granata ha scritto pagine storiche, ci siamo rivolti per ricordare quei momenti. "Mi sento onorato di aver fatto parte di un gruppo di persone che hanno dato lustro al club, dice a TMW con la voce rotta dall'emozione. "Sono orgoglioso di essere stato alla Reggiana. Uno dei segreti del successo è stato anche il rispetto dei ruoli, dal presidente fino all'accompagnatore. Eravamo una famiglia sempre unita".

Ha allenato tanti giocatori importanti. qual è stato quello che le ha dato più soddisfazioni?

"I ricordi sono tutti belli e sarebbe riduttivo fare un nome. Tutti hanno dato qualcosa di loro per arrivare in alto. Una dei momenti più belli è stato senza dubbio quando tornammo vincitori dalla trasferta di San Siro contro il Milan (1-0 per gli emiliani, gol di Esposito) che ci consentì di salvarci e restare in A. Qualcosa di bellissimo".

Da grande ex milanista anche un pensiero sui rossoneri di oggi?

"Non me la sento, seguo il Milan da tifoso, ma adesso non saprei dire quali sono i valori di questa squadra quindi non esprimo giudizi".

Giampaolo comunque le piace?

"Sì, mi piace perchè è un allenatore propositivo che ama il calcio"