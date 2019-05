ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: “No alla chiusura del mercato il 2 settembre”

Chiusura del mercato il 2 settembre? Per l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio intervistato da TuttoMercartoWeb, è no. “È assurdo pensare di dilatare ulteriormente i tempi del calciomercato. Al contrario bisognerebbe ridurre i periodi di sovrapposizione tra i tempi dell’attività agonistica, che in Italia partirà il 2 agosto con l’inizio della Serie A il 24 dello stesso mese, e i tempi delle trattative. Abbiamo già fatto come Avvocaticalcio un intervento presso la FIFA perché, di concerto con l’UEFA, renda omogenee, riducendole anche a livello internazionale, le finestre di calciomercato, e ciò non solo per rispondere alle esigenze logiche e comprensibili degli allenatori ma per rasserenare un clima generale che spesso - conclude Pasqualin - è fatto di voci che tendono a condizionare il più corretto svolgimento dell’attività agonistica”.