esclusiva Polverosi: "Conte? Alla Juve dopo quelle parole lo cacciavano subito"

"Vittoria meritata però con momenti di grande difficoltà in cui è stata salvata da Handanovic. Con un centravanti come Lukaku è comunque tutto più semplice, gli servi bene una palla, un lancio ben calibrato e lui la butta dentro". Nell'intervista a TMW che potete vedere sotto, parla così a proposito dell'Inter Alberto Polverosi, storica firma del Corriere dello Sport-Stadio. Sullo sfogo di Conte dei giorni scorsi ha detto: "Credo che Conte abbia ragione su un fatto. L'Inter deve ancora imparare molto dalla Juve. In bianconero dopo un discorso del genere lo avrebbero cacciato immediatamente. C'è giusta causa per un licenziamento. Una società che ti paga 11 milioni di euro non merita un processo pubblico. Le rimostranze per farla crescere vanno fatte all'interno, così la distruggi. E poi deve spiegare cosa significa scarsa protezione, altrimenti restano accuse che una società normale non può accettare".

