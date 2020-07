esclusiva Smaila: "Bel Milan, Rebic tra i top mondiali. Messi-Inter? Gli metto l'euchessina"

Umberto Smaila, grande tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni di TMW nell'intervista che potete vedere sotto: "Ci siamo svegliati tardi ma ho buone sensazioni per l'anno prossimo. Sono contento per Pioli, è un Milan bello da vedere. Meriti al tecnico che ha svegliato tutti, Leao compreso. E sa far girare la rosa. Ibra un grande, non spreca un pallone e Rebic è uno dei più forti al mondo per come va via all'avversario. Calha è rinato e qualcuno gli ha detto che la palla va tenuta bassa quando tira... Prenderei qualcuno in difesa. Anche Chiesa lo vedrei molto bene ma non toglietemi Castillejo. Messi-Inter? Se succede, durante una cena dell'Inter gli metto un chilo di euchessina nell'acqua, ci sono tanti modi per eliminare il nemico (ride, ndr)

