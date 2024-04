Le pagelle di Zaccagni: ritorno migliore non poteva immaginare, entra e segna il gol dell'ex

vedi letture

La legge dell'ex non risparmia nemmeno Mattia Zaccagni. L'attaccante della Lazio segna per la seconda volta il Verona e decide il match dell'Olimpico. "Entra e inventa da protagonista - scrive la Gazzetta dello Sport -. Il colpo dell’ex per sbloccare la gara. Col rinnovo può diventare un leader della Lazio". "Non poteva esserci miglior modo per tornare - l'analisi del Corriere dello Sport -. Si crea da solo la ripartenza e il triangolo con Luis Alberto che lo manda in porta per il gol".

Questo quanto riporta TMW: "Matteo is back. Al rientro dall'infortunio alla caviglia, entra e cambia la partita. Secondo gol da ex all'Hellas Verona, quello che vale tre punti. Il titolo di MVP non può che essere suo".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Lalaziosiamonoi.it: 7,5