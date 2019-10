ESCLUSIVA TMW - Tuttolomondo: “Palermo, maledetto quel 24 aprile...”

“Il fallimento del Palermo lo commenteremo nelle sedi più opportune dove stiamo già operando, era una tavola apparecchiata a prescindere da chi fosse subentrato”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex azionista di maggioranza di Arkus Network, società che ha accompagnato il Palermo al fallimento. “Dimostreremo - prosegue Tuttolomondo - nelle sedi più opportune le nostre ragioni. che le colpe del fallimento del Palermo siano da ascrivere alla nostra gestione. Ho letto le dichiarazioni di Zamparini, ognuno è libero di dire ciò che vuole ma non escludo che andremo a valutare eventuali iniziative. Già una volta abbiamo lasciato correre, ma parla di comportamenti disgraziati. Vedremo se queste dichiarazioni avranno una rilevanza tale da poterle censurare. Noi il Palermo lo abbiamo gestito per quaranta giorni, di cui trenta nelle aule di giustizia federale non per vicende a noi attribuibili”.

Avete gestito il Palermo per quaranta giorni. E non avete pagato gli stipendi ai calciatori e neanche la multa alla Federazione oltre ad una serie di adempimenti non rispettati pur avendo dichiarato di averlo fatto.

“Le coperture finanziarie c’erano ed erano documentate. Disponevamo di tutte le coperture, non siamo preoccupati sotto questo punto di vista”.

Oggi la vostra credibilità è ai minimi termini. Un giorno penserà al ritorno nel calcio?

“Nulla è da escludere. Ma se i presupposti sono questi, visti i danni che abbiamo riportato non soltanto di natura finanziaria ma anche d’immagine dico maledetto quel 24 aprile quando mi sono apprestato ad acquistare il Palermo”.