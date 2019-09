Eto'o sulla sua carriera: "Sono il migliore in Africa. È un dato di fatto"

© foto di Antonio Vitiello

A pochi giorni dall'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato Samuel Eto'o ha rilasciato alcune dichiarazioni a RFI sulla sua carriera: "So che qualcun altro verrà e farà meglio di me, so di non essere eterno. So anche di essere un giocatore unico. Devo avere il mio posto. Sono il migliore in Africa. L'ho conquistato negli stadi, è un dato di fatto. Gli altri lo sanno e devono accettarlo".