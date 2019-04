Euro 2020, Pjanic squalificato: salterà Italia-Bosnia dell'11 giugno a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic salterà Italia-Bosnia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 in programma il prossimo 11 giugno a Torino. Il centrocampista della Juventus è stato infatti squalificato dalla Uefa per due giornate, in seguito al cartellino rosso rimediato nella partita fra Bosnia e Grecia (2-2) giocata lo scorso 26 marzo.