Europa League - Chelsea-Arsenal 4-1: il tabellino della gara

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Kovacic (30' st Barkley); Pedro Rodríguez (26' st Willian), Giroud, Hazard (44' st Zappacosta). A disp.: Caballero, Cumming, Alonso, Higuain, Cahill, Ampadu, Gallagher, McEachran. All.: Sarri

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal (21' st Guendouzi); Maitland-Niles, Torreira (22' st Iwobi), Xhaka, Kolasinac; Özil (32' st Willock); Lacazette, Aubameyang. A disp.: Leno, Iliev, Elneny, Lichtsteiner, Mustafi, Welbeck, Jenkinson, Nketiah, Saka. All.: Emery

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 4' st Giroud (C), 15' st Pedro Rodríguez (C), 20' st rig. Hazard (C), 24' st Iwobi (A), 27' st Hazard (C)

Ammoniti: Pedro Rodríguez, Christensen (C)