"Non andremo in Italia come turisti, vogliamo dimostrare a tutti che non siamo un avversario comodo". Lo ha detto il ct dell'Austria Under 21 Werner Gregoritsch alla conferenza stampa che ieri a Klagenfurt ha visto al tavolo la Ofb, la federazione calcio austriaca, con il suo presidente Leo Windtner, e il comitato organizzatore dell'Europeo Uefa Under 21 con il presidente Alessandro Costacurta e il project leader Andrea Stefani.