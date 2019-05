© foto di Insidefoto/Image Sport

Con le convocazioni previste nel pomeriggio di venerdì 24 maggio, inizia la fase di avvicinamento alla fase finale degli Europei Under 21 che si svolgeranno in Italia a partire dal prossimo giugno. Il ct degli azzurri, Luigi Di Biagio, diramerà una lista preliminare dei convocati che da mercoledì 29 maggio sino a sabato 8 giugno si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Formello per svolgere la prima fase di preparazione. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, sarà quindi ufficializzata la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla competizione. Inserita nel Gruppo A, l'Italia disputerà la gara d'esordio affrontando la Spagna domenica 16 giugno allo Stadio Dall'Ara' di Bologna.