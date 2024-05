Fiorentina, rifinitura in vista del Club Brugge: Nzola e Bonaventura a parte

vedi letture

La Fiorentina prepara la sfida contro il Club Brugge e stamattina la squadra di Vincenzo Italiano ha svolto l'allenamento di rifinitura al Viola Park, prima della partenza per il Belgio, dove domani alle 18.45 andrà in scena la sfida valida per la semifinale di ritorno di Conference League.

Come testimoniato dalle immagini di TMW sia Giacomo Bonaventura che M'Bala Nzola hanno svolto la prima parte della seduta a parte, con i due giocatori che, in attesa della lista dei convocati, non dovrebbero comunque essere in dubbio per la partita.