© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrice Evra e Cristiano Ronaldo, che coppia. Già in passato l'ex terzino francese aveva spiegato come andare a cena da CR7 fosse una vera e propria tortura . Oggi i due si sono rivisti in quel di Montecarlo e Evra ha poi twittato la conversazione che segue.

CR7: "Vieni a pranzo o no?"

Evra: "Grazie, ma mi sono appena ritirato e non mi serve un'altra sessione di allenamento".