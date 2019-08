Falcao gela una buona Samp: il Monaco si impone 1-0

Fonte: Inviato a Montecarlo

Una buona Sampdoria ha perso di misura allo stadio “Louis II” contro un Monaco in forma campionato. Davanti a tanti e colorati sostenitori blucerchiati, Eusebio Di Francesco ha schierato il tradizionale 4-3-3 con Audero in porta, Bereszynski, Murillo, Colley e Augello in difesa. A centrocampo spazio a Praet, Ekdal e Linetty con Gaston Ramirez, Quagliarella e Jankto in attacco. Ha risposto Jardim con Foster al centro dell’attacco supportato da Gelson Martins, Traore e Boschilia. In mediana hanno giocato Henrichs e Fabregas con Sidibe, Panzo, Jemerson e Ballo Toure davanti a Lecomte.

Equilibrio nel primo tempo - Partita subito maschia con le due formazioni che non sono risparmiate fin dalle prime battute con Henrichs prima e Murillo poi ad aver bisogno delle cure dei sanitari. Il primo sussulto al 19’ Gelson Martins ha superato in velocità Colley in area di rigore ma ha calciato troppo debolmente trovando la parata di Audero. Al 26’ Quagliarella viene lanciato in profondità e dopo aver superato Panzo ha calciato sul fondo. Sul capovolgimento di fronte ancora Boschilia ha impegnato Audero con una conclusione ravvicinata. Al 37’ grande occasione per il Monaco: un errore di Ekdal ha innescato in area Gelson Martins che incredibilmente ha calciato sul fondo. Prima del riposo Gaston Ramirez ha trovato il giusto pertugio in area ma al momento del Croce ha consegnato il pallone fra le mani di Lecomte.

Nel segno del Tigre - Nella ripresa Jardim ha inserito l’artiglieria pesante con Golovin e Radamel Falcao mentre Di Francesco ha fatto entrare Ronaldo Vieira e Maroni per Ekdal e Linetty. Al quarto minuto proprio El Tigre ha fatto ammattire la difesa doriana e trafitto Audero in diagonale per il vantaggio monegasco. La reazione della Samp è arrivata con Colley che ha colpito il palo con un bel colpo di testa su cross di Quagliarella. Al 18’ un errore di Murillo ha consegnato il pallone sui piedi di Falcao che ha trovato l’ottima risposta di Audero; sulla ribattuta Gelson Martins ha calciato alto. Nel finale Ronaldo Vieira ha ricevuto dall’out di destra e battuto di piatto Benaglio ma si è alzata la bandierina dell’assistete per una posizione irregolare.

MONACO-SAMPDORIA 1-0

Reti: 49’ Falcao.

Monaco (4-2-3-1): Lecomte (68’ Benaglio); Sidibe (78’ Naldo), Jemerson, Panzo (78’ Badiashile), Ballo-Toure (78’ Gil Dias); Henrichs (78’ Sylla), Fabregas (68’ Pelé); Gelson Martins (68’ Chadli), Traore (46’ Lopes), Boschilia (46’ Golovin); Foster (46’ Falcao). Allenatore: Leonardo Jardim.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski (78’ Depaoli), Murillo (68’ Ferrari), Colley (78’ Regini), Augello (68’ Murru); Praet (78’ Barreto), Ekdal (46’ Vieira), Linetty (46’ Maroni); Ramirez (68’ Bahlouli), Quagliarella (68’ Bonazzoli), Jankto (68’ Thorsby). Allenatore: Eusebio Di Francesco.