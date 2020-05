Fase 2, retroscena La Stampa. Conte: "Ho deciso io, anche contro il parere degli scienziati"

“Ho preso io la decisione contro il parere degli scienziati”. È questo il virgolettato che La Stampa attribuisce al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nei colloqui con i suoi collaboratori più stretti. Il premier, scrive il quotidiano torinese, è arrivato alla decisione di accelerare la ripartenza anche contro il parere del CTS e del ministro della Salute, Roberto Speranza, che avrebbero voluto rimandare alcune riaperture e mantenere il lockdown per un altro periodo. I modelli statistici che prevedono una possibile seconda ondata e un conseguente aumento delle terapie intensive, ha riflettuto Conte, non tengono conto di alcuni fattori come il comportamento dei cittadini, che hanno capito l’importanza del distanziamento e dell’uso delle mascherine. Così, in accordo con il ministro per gli Affari Regionali, ma lasciando ai vari enti locali la responsabilità di validare i rispettivi protocolli, si è arrivati alla convinzione che fosse impossibile aspettare ancora di più e che fosse necessario allentare molte delle rigidità inizialmente previste e pensate.