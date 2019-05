© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Napoli bisogna capire quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano è stato avvicinato ad altri club, mentre l'operatore di mercato Enrico Fedele ha così parlato attraverso gli studi di Tele Vomero: "Giocando col 4-4-2 Ancelotti non ha bisogno del regista ma di fisicità, per questo s'è parlato di uno scambio col Milan. Insigne può andare in rossonero con Bakayoko al Napoli dopo che il Milan lo avrà riscattato dal Chelsea", le sue parole.