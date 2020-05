Felipe Melo ricorda Galatasaray-Juventus del 2013: "Godo ancora"

Continua la polemica a distanza tra Felipe Melo e la Juventus, soprattutto con il difensore Giorgio Chiellini. Attraverso le sue storie su Instagram, il brasiliano ha ricordato l’eliminazione della Juventus in Champions League per mano del Galatasaray, in cui all’epoca militava, nel 2013. L’ex Inter ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre interviene in scivolata sul difensore bianconero con una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Godo ancora”.