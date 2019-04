Ferlaino: "Koulibaly via per 150 milioni? I giocatori buoni si trattengono"

Fonte: tuttonapoli.net

"Koulibaly via a 150 milioni? I giocatori buoni non si fanno andare via, anzi ne acquisterei altri. Quelli davvero grandi buoni ce ne sono davvero pochi". Lo ha detto Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, in un'intervista a Tv Luna. "Chi comprerei? Non faccio nomi, ne ho un paio in mente e se vedo De Laurentiis glielo dico poi, ma certamente non mi starà a sentire. I napoletani non se ne fregano niente di Ferlaino e De Laurentiis, vogliono solo vincere e vogliono che il Napoli diventi un grande club a livello mondiale", ha detto ancora Ferlaino.