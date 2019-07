Ferri: "Mazzarri mi è sempre piaciuto, Verdi il giocatore giusto"

L’ex granata Giacomo Ferri ha parlato ai taccuini di Tuttosport del Torino: “Mazzarri? Mi è sempre piaciuto, sia per il modulo che per le sue idee già da quando allenata il Napoli. Al Toro si sta confermando. Mi fido di lui al 100%. Chi mi ha colpito giovedì? Dico Berenguer. È un calciatore molto interessante e ha margini di miglioramento importanti. Questa volta, come quell'anno, non c'è un giocatore ben preciso che può fare la differenza. Certo, Belotti è un grande capitano, che a mio avviso è ai livelli di Pulici e Graziani, ma ci sono i vari Izzo, Rincon, Meité e tanti altri che hanno nel dna lo spirito granata. Il mercato? Sento il nome di Verdi del Napoli, che secondo me è il giocatore che ha le caratteristiche per giocare nel modulo di Mazzarri. Sull'esterno un calciatore come Dimarco potrebbe essere un buon profilo e crescere all'ombra di gente come Ansaldi e De Silvestri.