Feyenoord, Van Persie: "Contro la Juventus noi avremmo vinto 11-2"

Intervistato dal De Telegraaf, l'attaccante del Feyenoord Robin van Persie ha parlato dell'Ajax e ha fatto riferimento alla Juventus, sconfitta proprio dai lancieri ai quarti di finale di Champions League: "Credo che ora in Europa guarderanno la nostra vittoria di gennaio sull'Ajax quando li abbiamo sconfitti 6-2. Il Tottenham ci studierà, credo, le altre non so se l'hanno fatto. Juve? Ah, noi avremmo vinto 11-2, visto quanto è accaduto contro i lancieri".