Ricordate Afellay? L'ex Barça torna nel calcio ed entra nello staff del Feyenoord U18

Ricordate Ibrahim Afellay? Esterno offensivo olandese, esploso nel PSV Eindhoven prima di volare al Barcellona (senza troppo successo), ha annunciato il suo ritiro a febbraio del 2021, dopo un'ultima esperienza proprio al PSV. E adesso, due anni e mezzo dopo il suo addio al calcio giocato, torna sui campi di gioco.

Non più come calciatore, ovviamente, bensì come allenatore. Il ragazzo nativo di Utrecht oggi ha 37 anni e da quest'anno vivrà la sua prima esperienza in panchina. In Olanda, sì, ma non col PSV. Afellay è infatti un nuovo collaboratore tecnico dell'Under 18 del Feyenoord e va a unirsi allo staff guidato da un altro ex campione olandese, Robin van Persie.