FIFA, maxi-investimento per il calcio femminile: 500 milioni in 4 anni

La FIFA ha deciso di investire 500 milioni di dollari nei prossimi quattro anni per lo sviluppo del calcio femminile a livello globale. Lo ha annunciato il presidente della FIFA Gianni Infantino nel corso di una convention organizzata a Parigi a margine della prima gara del Mondiale femminile. Nel corso della convention, a cui ha preso parte anche la responsabile della Divisione Calcio Femminile della FIGC Francesca Sanzone, è stato firmato anche il primo memorandum tra la FIFA e il Comitato Onu per l'uguaglianza di genere.

"Questo è un momento significativo per la FIFA - ha dichiarato Infantino come riporta il sito della FIGC - poiché uniamo le forze con le donne delle Nazioni Unite per realizzare l'uguaglianza di genere per tutte le donne, sia dentro che fuori dal campo. Insieme aumenteremo la consapevolezza sul calcio femminile e il suo impatto in termini di salute, crescita e modelli di sviluppo".

La due volte campionessa del Mondo con gli Statu Uniti Mia Hamm ha chiesto alla FIFA di trovare nuove risorse per il calcio in rosa: "Abbiamo la possibilità di cambiare la vita di tante ragazze. Io sono un esempio vivente di ciò che il Calcio può fare, sono stata anche in grado di creare una fondazione per aiutare molte persone. Il Calcio è più di un semplice gioco".