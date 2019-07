FIGC, riammissioni e ripescaggi in B e C: la nota ufficiale

Fonte: FIGC

Riportiamo di seguito l'integrale comunicato della FIGC attraverso il quale sono comunicati riammissioni e ripescaggi in Serie B e C:

"Riammesso il Venezia in Serie B, escluso il Palermo per inadempienze. Visto il parere della CO.VI.SO.C., il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del club veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega Pro, dando il via libera per il prossimo campionato di Serie C a Virtusvecomp Verona, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace. Fuori Cerignola e Bisceglie.

“Aver definito l'organico dei campionati già oggi, 12 luglio, per la prima volta nella storia così in anticipo, è un evidente vantaggio. Ci dà la forza di poter aspirare a un'estate abbastanza tranquilla”: queste le parole pronunciate dal presidente della FIGC Gabriele Gravina nella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio, sottolineando l'importanza delle nuove norme sulle iscrizioni e le ammissioni ai campionati. Eventuali ricorsi potranno estinguersi ampiamente prima dell'inizio dei campionati, evitando così l'impasse che si era venuto a creare lo scorso anno per la serie B. In questo senso, desta particolare attenzione la vicenda Chievo dopo l’intervento odierno della Guardia di Finanza per la questione plusvalenze fittizie con il Cesena: “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione sul Chievo - ha affermato Gravina - come società è perfettamente in regola e ha rispettato tutti i parametri. Nel momento in cui dovessero pervenire alcune preclusioni in riferimento alla società Chievo, è chiaro che adotteremo tutti i provvedimenti utili per adempiere a un nostro dovere di rispetto delle regole”.

Elezioni componenti FIGC del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile

Come previsto dal Regolamento della Divisione, si è provveduto ad eleggere all’unanimità i 4 rappresentanti in quota al Consiglio Federale in seno al Consiglio della DCF: Ludovica Mantovani, Moris Gasparri, Katia Serra e Renzo Ulivieri.

Nomine di competenza

Il Consiglio Federale, come previsto dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore lo scorso mese di giugno, ha ritenuto opportuno procedere alla nomina del Presidente della Corte Federale d’Appello, dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di sezione della Corte Federale d’Appello (le nomine sono soggette a valutazione del possesso dei requisiti statutariamente previsti da parte della Commissione Federale di Garanzia).

Con riferimento alle funzioni apicali della stessa Corte, la Presidenza federale ha sollecitato la presentazione di candidature di soggetti in possesso di un curriculum caratterizzato da alta professionalità e specializzazione e rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 35 dello Statuto federale, tenendo conto della obiettiva differenziazione tra soggetti apicali e componenti della Corte Federale d’Appello. Nel prossimo Consiglio federale, si provvederà pertanto alla nomina di tutti i componenti della Corte Federale di appello fermo restando le funzioni della Commissione federale di Garanzia.

Corte Federale d’Appello

Presidente – Mario Luigi Torsello (Presidente della I Sezione Consultiva del Consiglio di Stato)

Sezioni Giudicanti:

I Sezione – Presidente Mario Luigi Torsello, Vice Presidente Francesco Cardarelli (Prof. Ordinario di Diritto Pubblico Università del Foro Italico);

II Sezione – Presidente Paolo Cirillo (Pres. II Sezione Giursdizionale del Consiglio di Stato), Vice Presidente Salvatore Mezzacapo (Pres. Sezione I Quater del TAR del Lazio);

III Sezione – Presidente Gioacchino Natoli (già Pres. Corte d’Appello di Palermo e componente CSM), Vice Presidente Mauro Mazzoni (Avv. e Vice Pres. Ordine Avvocati di Roma);

IV Sezione – Presidente Avv. Carlo Sica (Avvocato Generale aggiunto, Avvocatura dello Stato), Vice Presidente Antonio Rinaudo (già Sostituto Procuratore della Repubblica della Procura di Torino)

Sezione Consultiva:

Presidente Claudio Zucchelli (Presidente della Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato), Vice Presidente Mario Antonio Scino (Avvocato dello Stato e Capo Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidente del Consiglio dei Ministri)

Modifiche Regolamentari

Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento e le Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA.