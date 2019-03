© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Figo, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della possibilità di vedere Edin Dzeko alla corte dei nerazzurri:

“Sono sempre dell’idea che se hai qualità puoi giocare in un top club. L’importante è mostrare la propria qualità e la propria personalità, perché a volte hai la qualità ma quando poi devi competere ad alti livelli non riesci a giocare come dovresti. Ma se hai talento puoi stare benissimo in ogni grande club“, riporta l'emittente bosniaca N1.