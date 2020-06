Finale Coppa Italia, un'abitudine lo 0-0 all'intervallo: è la terza volta di fila

Lo 0-0 alla fine del primo tempo di Napoli-Juventus non è la prima volta per una finale di Coppa Italia. Anzi. Come evidenziato da Opta, è infatti il terzo anno consecutivo in cui i primi 45’ dell’ultimo atto della coppa nazionale si concludono con questo risultato.